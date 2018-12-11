11.12.2018 15:01

Харьковский рыбпатруль «выловил» браконьеров, охотившихся за мотылем

В течение недели рибоохрана Харьковщины зафиксировала 20 нарушений правил зимней рыбалки



Харьковский рыбпатруль «выловил» браконьеров, охотившихся за мотылем



В период с 3 по 9 декабря Харьковским рыбоохранным патрулем было осуществлено восемь рейдов на территории Харьковской области.

В результате проведенных мероприятий раскрыто 20 нарушений природоохранного законодательства.

В частности, составлено 15 протоколов по ч. 3 ст. 85 КУоАП, три - по ч. 4 ст. 85 КУоАП, один - по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП и один акт выявления бесхозного имущества.

Админматериалы по фактам правонарушений переданы в суды для привлечения виновных лиц к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Пятого декабря инспекторы зафиксировали два факта незаконного вылова личинки хирономид на пруду возле с. Каменная Яруга в Чугуевском районе. В обоих случаях мужчины с помощью подсаки добыли по 0,3 кг мотыля. В общем нанесен ущерб на сумму 204 грн.

Харьковский рыбоохранный патруль сообщает, что, ловля мотыля разрешается на водоемах общего пользования для применения в качестве наживки при рыбной ловле или потребностей аквариумного рыборазведения в количестве, не более 0,1 кг на ловца в сутки. За нарушение законодательства предусмотрен штраф в размере от 340 до 680 грн. Кроме этого, нарушителю придется заплатить 510 грн за каждый кг незаконно добытого мотыля (согласно постановлению КМУ от 21.11.2011 № 1209). Своими действиями граждане нарушили п. 4.9 Правил любительского и спортивного рыболовства. Ответственность за совершенные правонарушения предусмотрено ч. 4 ст. 85 КУоАП. На охотников за мотылем составлены соответствующие протоколы.