11.12.2018 16:09

Вдова убитого киллером харьковского бизнесмена покончила с собой (ФОТО)

Нотариус Юлия Грузкова сегодня утром наложила на себя руки.



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Как сообщает NewsRoom, харьковский нотариус Юлия Грузкова, которая покончила с собой сегодня утром, была вдовой расстрелянного более трех лет назад адвоката и бизнесмена Александра Грузкова.

По информации Обозревателя, Информация о ЧП, которое произошло на улице Сумской, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела 11 декабря около 09:30.

46-летняя женщина повесилась в офисном помещении.

Тело обнаружила ее помощница, которая утром пришла на работу, о чем сообщает пресс-служба областной полиции.

Напомним, ее муж стал жертвой киллера вечером 19 января 2015 года. Мужчина припарковал свой автомобиль Lexus возле дома на улице Чичибабина и направился к подъезду, когда его догнал и расстрелял в спину злоумышленник. От полученных ранений адвокат скончался на месте. Исполнители и заказчики преступления так и не были найдены.

По данным издания "Комсомольская правда", у погибшего харьковчанина остались жена и 23-летняя дочь. На момент трагедии Юлия Грузкова лежала в больнице и, согласно свидетельствам очевидцев, приехала, едва держась на ногах. После случившегося вдова продолжила нотариальную практику, которой занималась, как минимум, с 2006 года. Причины ее самоубийства сейчас выясняют полицейские.