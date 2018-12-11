11.12.2018 16:40

На Харьковщине налоговая милиция прекратила деятельность подпольных АЗС

В рамках операции «Акциз-2018» совместно с сотрудниками Харьковской местной прокуратуры, ГУ ЧП в Харьковской области и работниками ГУ ГСЧС в Харьковской области милиционеры разоблачили мужчину и женщину, которые открыли несколько импровизированных АЗС.



//kh.sfs.gov.ua

В рамках уголовных производств, внесенных в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 271 Уголовного кодекса Украины, установлено, что в одном из населенных пунктов Харьковской области двое изобретательных предпринимателей открыли импровизированные автогазозаправочные станции, с которых осуществляли продажу сжиженного газа.

Однако, в ходе проверки было установлено, что мужчина и женщина не имели ни государственной регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности, ни лицензии на право реализации подакцизных товаров.

По результатам проведенных мероприятий из двух АГЗС обнаружено и изъято товаров подакцизной группы (газ сжиженный) в количестве 36 000 литров на общую сумму более 540,0 тыс. Гривен.