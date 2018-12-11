11.12.2018 19:35

Прокуратура и суд заставят расстаться с 300 тысячами хитрых фирмачей

Руководители предприятия решили,что могут не платить за аренду



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Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 1 направила в суд иск о взыскании более 300 тыс. грн. долга за аренду земли с частного предприятия.

По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, речь идет о участок под нежилой 5-этажки возле Ботанического сада.

Фирма, которой принадлежит здание, с марта этого года перестала платить деньги за пользование землей под недвижимостью.

В результате образовался долг в 320 тыс. грн.

С целью погашения арендатором накопленной задолженности прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.