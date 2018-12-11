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11.12.2018  19:35   

Прокуратура и суд заставят расстаться с 300 тысячами хитрых фирмачей

Руководители предприятия решили,что могут не платить за аренду


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Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 1 направила в суд иск о взыскании более 300 тыс. грн.  долга за аренду земли с частного предприятия.
 
 По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, речь идет о участок под нежилой 5-этажки возле Ботанического сада. 
 
Фирма, которой принадлежит здание, с марта этого года перестала платить деньги за пользование землей под недвижимостью. 
 
В результате образовался долг в 320 тыс. грн.
 
С целью погашения арендатором накопленной задолженности прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  арендатор отдаст долг, не платил, харьков, суд
 
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