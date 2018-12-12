ГПУ передала в суд дело харьковского следователя, который требовал 8 тыс. долларов

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении харьковского полицейского, которого уличили во взятке
По данным ведомства, старший следователь отдела расследований особо тяжких преступлений следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области требовал и получил 8 тыс. Долларов за внесение в Единый реестр досудебных расследований сведений в отношении должностных лиц одного из предприятий и дальнейшего привлечения их к уголовной ответственности.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды в крупном размере лицом, занимающим ответственное положение).
Обвинительный акт в указанном уголовном производстве утвержден прокурором и 10 декабря направлен в Киевский районный суд Харькова.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
День прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Удачными обещают быть финансовые операции, совершаемых с прицелом на будущее – вложения, крупные покупки.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее.
Выходного в нашей стране в этот день нет, зато есть повод поздравить с профессиональным праздником всех, кто имеет отношение к этим войскам.
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