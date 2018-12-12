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12.12.2018  08:28   

ГПУ передала в суд дело харьковского следователя, который требовал 8 тыс. долларов

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении харьковского полицейского, которого уличили во взятке


kv.dn.ua

По данным ведомства, старший следователь отдела расследований особо тяжких преступлений следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области требовал и получил 8 тыс. Долларов за внесение в Единый реестр досудебных расследований сведений в отношении должностных лиц одного из предприятий и дальнейшего привлечения их к уголовной ответственности.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды в крупном размере лицом, занимающим ответственное положение).

Обвинительный акт в указанном уголовном производстве утвержден прокурором и 10 декабря направлен в Киевский районный суд Харькова.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  криминал, расследование, харьков, прокуратура, реестрвімогательство
 
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