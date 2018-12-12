12.12.2018 08:46

Скандальная харьковская блогерша, лишенная прав, снова села за руль и провоцировала копов (видео)

Автоблогер Анна Кривуц, известная в Сети как dangerann и лишенная прав, снова села за руль и несколько часов провоцировала полицию.



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«5 часов провокаций копов - фиг кто остановил» — видео с такой подписью девушка опубликовала 10 декабря на своей странице в сети Instagram. В коротком ролике видно, что Анна Кривуц управляет автомобилем, несмотря на то, что суд лишил ее водительских прав.

Девушка рассказала, что на дороге она увидела патрульный автомобиль с выключенными фарами, после чего у нее возникла идея тихо подъехать к служебному авто и посигналить. По ее словам, в ответ сотрудники патрульной службы также посигналили в ответ.

«Они тупо в конце нам посигналили. Здравствуйте! Почему ж вы меня не остановили?», — говорит Анна Кривуц в ролике.

В комментариях под постом корреспондент KHARKIV Today спросила Анну Кривуц о том, почему она садится за руль без прав на вождение и в чем смысл ее так называемой «провокации», но девушка никак не отреагировала.

Пресс-секретарь управления Патрульной полиции Харькова Карина Курбанова во время телефонного разговора сообщила, что патрульной полиции известно о так называемой «провокации» Анны Кривуц, но сотрудники полиции не могут ничего предпринять в рамках закона, поскольку нет возможности точно определить, где и когда девушка записала это видео.

Как сообщал KHARKIV Today, 19-летнюю Анну Кривуц неоднократно задерживали пьяной за рулем. В июле 2018 года в состоянии алкогольного опьянения она пересела за руль автомобиля «Лексус», который принадлежит ее приятелю, при этом девушка отказалась пройти тест на содержание алкоголя в крови, а в добавок ко всему, попыталась сбежать от полицейских.

В июне в крови задержанной нарушительницы обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Тогда патрульные составили два протокола - по ст. 124 и 130 КУПаП, а также по ст. 126 за вождение без водительских прав.

Кроме Киевского суда протоколы в отношении Анны Кривуц рассматривал Дзержинский районный суд Харькова. 12 сентября судья Анна Подус назначила Анне Кривуц трое суток административного ареста и 50 часов исправительных работ.

22 августа Судья Светлана Муратова признала Кривуц виновной по части 1 статьи 130 КУпАП (вождение в нетрезвом состоянии). И назначила штраф в размере 10 тысяч 200 гривен. Кроме этого Кривуц на год лишили водительских прав. Девушка подала апелляцию на это решение и проиграла.