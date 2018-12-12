12.12.2018 10:28

В Индустриальном районе у недобросовестного арендатора прокуратура отобрала землю

Силовики вернули в городскую собственность участок стоимостью более 30 млн грн



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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, Хозяйственный суд области удовлетворил иск прокуратуры о возвращении из недобросовестной аренды земельного участка стоимостью свыше 31 млн грн. Также арендатор, долгое время нарушал условия договора, должен заплатить более 170 тыс. грн задолженности за пользование землей.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры № 3 Руслан Скуратович, речь идет о 1 га земли в Индустриальном районе Харькова.

В 2002 году городской совет предоставил указанный участок в аренду частному предприятию. На этой территории фирма обустроила торговую площадку с навесами и гостевую автостоянку. Однако с января 2016 предприятие перестало платить деньги за аренду земли. Всего за пользование участком арендатор задолжал более 170 тыс. Грн.

Кроме того, выяснилось, что объекты недвижимости, расположенные на участке, длительное время принадлежащих на праве собственности уже не арендатору земли, а нескольким физическим лицам.

В соответствии с требованиями законодательства, при продаже зданий предприятие должно разорвать договор аренды с горсоветом. Однако фирма проигнорировала эти условия.

В связи с этим прокуратура направила в суд соответствующий иск, который удовлетворен в полном объеме.