Житель жаркого Юга пытался за взятку проникнуть в Украину

Гражданин Узбекистана хотел за взятку незаконно пересечь Украину-российскую границу – пресс служба Государственной пограничной службы Украины.
По данным ГПСУ, в пункте пропуска «Гоптовка» на границе с Россией, гражданин Узбекистана предложил военнослужащему Харьковского отряда 600 гривен за незаконный и беспрепятственный пропуск в Украину.
Пограничник от взятки отказался.
В полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 УК Украины.
Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака подразумевает не слишком удачный день, чтобы отправляться в дорогу. Могут возникнуть трудности и задержки.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее.
Выходного в нашей стране в этот день нет, зато есть повод поздравить с профессиональным праздником всех, кто имеет отношение к этим войскам.
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