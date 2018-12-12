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12.12.2018  11:11   

Житель жаркого Юга пытался за взятку проникнуть в Украину

Гражданин Узбекистана хотел за взятку незаконно пересечь Украину-российскую границу – пресс служба Государственной пограничной службы Украины.


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По данным ГПСУ, в пункте пропуска «Гоптовка» на границе с Россией, гражданин Узбекистана предложил военнослужащему Харьковского отряда 600 гривен за незаконный и беспрепятственный пропуск в Украину.

Пограничник от взятки отказался.

В полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 УК Украины.

Тэги:  гоптовка, граница, пересечение, харьков, таможня, взятка
 
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