12.12.2018 11:11

Житель жаркого Юга пытался за взятку проникнуть в Украину

Гражданин Узбекистана хотел за взятку незаконно пересечь Украину-российскую границу – пресс служба Государственной пограничной службы Украины.



// facebook

По данным ГПСУ, в пункте пропуска «Гоптовка» на границе с Россией, гражданин Узбекистана предложил военнослужащему Харьковского отряда 600 гривен за незаконный и беспрепятственный пропуск в Украину.

Пограничник от взятки отказался.

В полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 УК Украины.