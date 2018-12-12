12.12.2018 11:30

Киберполиция фиксирует случаи распространения вируса замаскированного под сообщение от госучреждений

На своей странице в соцсети региональные полицейские разместили инструкцию по лечению от зловредной программы



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Созданное вредоносное программное обеспечение нацелено на пользователей операционной системы MS Windows. Специалисты по киберполиции с 11 декабря, начали фиксировать факты распространения этого вредоносного программного обеспечения. В общем, оно было нацелено на пользователей, которые являются частными нотариусами Украины.

Для передачи вредоносного программного обеспечения (далее - ВПЗ) правонарушители использовали почтовые сервисы украинских компаний www.ukr.net и www.i.ua. Сообщение с вредными приложениями поступали бы от имени государственных учреждений, в том числе судов различных инстанций.

Для заражения компьютеров пользователей злоумышленники использовали несколько видов ВПЗ, которые имеют схожий функционал. При этом, использовались различные методы их распространения (например, пользователи получали архивные файлы, которые внешне выглядели как файлы формата .pdf).

Преступники даже подделали содержание этих файлов - внешне они выглядели как отсканированный документ, созданный от имени государственного учреждения. В других случаях распространения вируса происходило с помощью документов формата .docx со встроенным вредоносным "OLE" объектом. После открытия документа пользователем, происходил запуск вредоносного программного обеспечения. Автоматически происходило добавления записи в реестр операционной системы для его автозагрузки.

Во время углубленного анализа специалисты по киберполиции установили: каждый раз ВПЗ запускалось с папки системного диска по ссылке -: \ ProgramData \ Microtik \ winserv.exe. Обнаружено вредоносное программное обеспечение переходило в скрытый режим ожидания соединения и в полной мере предоставляло доступ к ресурсам компьютера жертвы.

Согласно результатам анализа, указанное ВПЗ является модифицированной версией легального программного обеспечения «RMS TektonIT».

Департамент киберполиции, во избежание заражения своих компьютеров, советует пользователям придерживаться следующих советов:

Во-первых, ни в коем случае не открывать письма от сомнительных адресатов с сомнительным содержанием. Перед открытием лучше получить подтверждение у отправителя такого письма другими возможными средствами связи.

Во-вторых, установить лицензионное программное обеспечение операционной системы и использовать антивирусные программы.

В-третьих, систематически обновлять операционную систему и программные продукты.

В-четвертых, не предоставлять доступ посторонним лицами к персональному компьютеру.

Также вы можете самостоятельно запретить автоматический запуск ВПЗ. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

- запустите редактор реестра. Для этого необходимо нажать клавишу «Пуск» и внести для поиска запись "regedit"

- найдите следующую ветку реестра - HKCU \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run

- Собственноручно удалите найдена запись следующего содержания - «Microtik»

- на системном диске операционной системы удалите папку -: \ ProgramData \ Microtik

- перезагрузите компьютер