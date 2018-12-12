12.12.2018 11:44

В Балаклейском районе местные вандалы обокрали бывший детский лагерь (ФОТО)

Работники полиции разоблачили в совершении преступления двух жителей села Протопоповка.



://hk.npu.gov.ua

В Балаклейский отдела полиции поступила информация о том, что с территории бывшего детского лагеря в селе Завгороднее неизвестные похитили кабель для освещения территории.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к совершению уголовного преступления. Ими оказались 33 и 34-летние жители села Протопоповка.

Похищенное они сдали в пункт приема металлолома

Следственным открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.