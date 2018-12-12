В Балаклейском районе местные вандалы обокрали бывший детский лагерь (ФОТО)

Работники полиции разоблачили в совершении преступления двух жителей села Протопоповка.
В Балаклейский отдела полиции поступила информация о том, что с территории бывшего детского лагеря в селе Завгороднее неизвестные похитили кабель для освещения территории.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к совершению уголовного преступления. Ими оказались 33 и 34-летние жители села Протопоповка.
Похищенное они сдали в пункт приема металлолома
Следственным открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака подразумевает не слишком удачный день, чтобы отправляться в дорогу. Могут возникнуть трудности и задержки.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее.
Выходного в нашей стране в этот день нет, зато есть повод поздравить с профессиональным праздником всех, кто имеет отношение к этим войскам.
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давл.:
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