Главная Новости Криминал и происшествия В Балаклейском районе местные вандалы обокрали бывший детский лагерь (ФОТО)
12.12.2018  11:44   

В Балаклейском районе местные вандалы обокрали бывший детский лагерь (ФОТО)

Работники полиции разоблачили в совершении преступления двух жителей села Протопоповка.


://hk.npu.gov.ua

В Балаклейский отдела полиции поступила информация о том, что с территории бывшего детского лагеря в селе Завгороднее неизвестные похитили кабель для освещения территории.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к совершению уголовного преступления. Ими оказались 33 и 34-летние жители села Протопоповка.

Похищенное они сдали в пункт приема металлолома

 Следственным открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  криминал, расследование, харьков, лагерь, металл, вандалы
 
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