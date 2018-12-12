12.12.2018 11:59

Полицейские Харьковвщины задержали очередного наркоторговца (ФОТО)

10 декабря 43-летний ранее судимый злоумышленник продал в Чугуеве бумажный сверток с наркотическим веществом весом около 1 грамма за 1000 грн.



://hk.npu.gov.ua

Оперативные действия проводились сотрудниками Управления противодействия наркопреступности совместно с работниками следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения личного обыска у злоумышленника было изъято 2600 гривен, часть из которых получена им за сбыт наркотиков, полимерный пакет с остатками психотропного вещества PVP и 2 мобильных телефона.

Во время обыска по месту его проживания полицейские обнаружили бумажный сверток с каннабисом весом около 3 грамм, электронные весы, полимерный пакет и пакеты для фасовки с остатками психотропного вещества, 9 мобильных телефонов, сим-карты разных мобильных операторов, черновые заметки. Также работники полиции изъяли около 0,5 килограмма порошкообразного вещества белого цвета, которая, по словам правонарушителя, является сахарной пудрой и которую он добавлял к психотропного вещества.

Полицейские выяснили, что злоумышленник длительное время занимался сбытом психотропного вещества PVP своим знакомым при личной встрече.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также устанавливается источник поставки наркотика