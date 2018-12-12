12.12.2018 12:29

ДТП: водила снес столб на Пятихатской (ФОТО)

Авария с участием гордости немецкого автопрома произошла сегодня утром



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Как сообщает Пресс-служба Патрульной полиции, 12.12.2018 года, около 9:00 утра, на перекрестке ул. Граковский и ул. Пьятихацька произошло ДТП без пострадавших.

По предварительной информации водитель автомобиля Mercedes не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на столб.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Mercedes патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Собранный материал будет передан в суд.