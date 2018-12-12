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12.12.2018  12:29   

ДТП: водила снес столб на Пятихатской (ФОТО)

Авария с участием гордости немецкого автопрома произошла сегодня утром


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Как сообщает Пресс-служба Патрульной полиции, 12.12.2018 года, около 9:00 утра, на перекрестке ул.  Граковский и ул.  Пьятихацька произошло ДТП без пострадавших.
 
По предварительной информации водитель автомобиля Mercedes не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на столб.
 
В результате ДТП никто не пострадал.
 
На водителя автомобиля Mercedes патрульные составили административный протокол по ст.  124 КУпАП.
 
Собранный материал будет передан в суд.
 
Тэги:  дтп, врезался в столб, харьков
 
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