ДТП: КАМАЗ протаранил трамвай (ВИДЕО)

Авария произошла на улице Шевченко
В социальных сетях появилось сообщение о ДТП на улице Шевченко.
Согласно инофрмации очевидцев и выложенному видео, грузовик КАМАЗ протаранил трамвай.
Информация об это происшествии в Патрульную полицию не поступала.
Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака подразумевает не слишком удачный день, чтобы отправляться в дорогу. Могут возникнуть трудности и задержки.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее.
Выходного в нашей стране в этот день нет, зато есть повод поздравить с профессиональным праздником всех, кто имеет отношение к этим войскам.
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