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12.12.2018  14:19   

ДТП: КАМАЗ протаранил трамвай (ВИДЕО)

Авария произошла на улице Шевченко


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В социальных сетях появилось сообщение о ДТП на улице Шевченко.

Согласно инофрмации очевидцев и выложенному видео, грузовик КАМАЗ протаранил трамвай.

Информация об это происшествии в Патрульную полицию не поступала.  

Тэги:  дтп, камаз протаранил трамвай, харьков
 
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