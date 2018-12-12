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12.12.2018  15:49   

ДТП: неосмотрительный китаец столкнулся с французом (ФОТО)

Авария произошла на окружной.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, сегодня, 12.12.2018 года, около 11:00 20 минут на Окружной дороге произошло ДТП без пострадавших.
 
По предварительной информации водитель автомобиля BYD перед разворотом не учел дорожной обстановки, не дал дорогу встречному транспорту и совершил столкновение с автомобилем Renault.
 
 В результате ДТП никто не пострадал.
 
На водителя автомобиля "BYD" патрульные составили административный протокол по ст.  124 КУпАП.
 
Собранный материал будет передан в суд.
 
Тэги:  дтп на окружной, харьков, byd-renault
 
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