12.12.2018 15:49

ДТП: неосмотрительный китаец столкнулся с французом (ФОТО)

Авария произошла на окружной.



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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, сегодня, 12.12.2018 года, около 11:00 20 минут на Окружной дороге произошло ДТП без пострадавших.

По предварительной информации водитель автомобиля BYD перед разворотом не учел дорожной обстановки, не дал дорогу встречному транспорту и совершил столкновение с автомобилем Renault.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля "BYD" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Собранный материал будет передан в суд.