Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские фаны «Металлиста 1925» нанесли клубу убыток на 73 тысячи (ФОТО)
12.12.2018  17:30   

Харьковские фаны «Металлиста 1925» нанесли клубу убыток на 73 тысячи (ФОТО)

Футбольный клуб из Первой столицы оштрафовали за действия фанатов во время выездного поединка с ПФК «Сумы» в рамках 18 тура Первой лиги.


://metalist1925.com

Об этом информирует официальный сайт клуба.

Согласно документу Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ, болельщики использовали 73 пиротехнических средства, а также вели себя так, что матч был приостановлен.

В связи с этим на "Металлист 1925" наложили штраф в размере 73 тысяч гривен, которые харьковчане должны выплатить в течение десяти дней.

Отметим, что клуб может оспорить данное решение в Апелляционном комитете Федерации футбола Украины.

Источник:   Металлист 1925
 Тэги:  фаны, металлист, харьков, штраф, пиротехника, срыв, матч
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.04 Евро-2012 в Харькове Болельщики Евро-2012 пограничный контроль в харьковском аэропорту будут проходить молниеносно
 
 

Видео

"Я давала ей пиво, чтобы она не вопила..." Подробности истории с годовалой девочкой
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 