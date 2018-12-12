Харьковские фаны «Металлиста 1925» нанесли клубу убыток на 73 тысячи (ФОТО)

Футбольный клуб из Первой столицы оштрафовали за действия фанатов во время выездного поединка с ПФК «Сумы» в рамках 18 тура Первой лиги.
Об этом информирует официальный сайт клуба.
Согласно документу Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ, болельщики использовали 73 пиротехнических средства, а также вели себя так, что матч был приостановлен.
В связи с этим на "Металлист 1925" наложили штраф в размере 73 тысяч гривен, которые харьковчане должны выплатить в течение десяти дней.
Отметим, что клуб может оспорить данное решение в Апелляционном комитете Федерации футбола Украины.
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