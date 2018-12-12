12.12.2018 16:58

ДТП с фурой: охота на преграды продолжается (ФОТО)

На ХТЗ еще одной преградой, благодаря водителю фуры, стало меньше



https://www.facebook.com/groups/xtzevskie

Как сообщают в социальных сетях, произошло еще одно ДТП.

На этот раз - на Восточном.