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12.12.2018  16:58   

ДТП с фурой: охота на преграды продолжается (ФОТО)

На ХТЗ еще одной преградой, благодаря водителю фуры, стало меньше


https://www.facebook.com/groups/xtzevskie

Как сообщают в социальных сетях, произошло еще одно ДТП.

На этот раз - на Восточном.

"На Восточном сегодня минус столб", - сообщает пользователь Фейсбук, выставивший фото происшествия.

 

 

Тэги:  дтп, харьков, сбита преграда
 
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