ДТП с фурой: охота на преграды продолжается (ФОТО)

На ХТЗ еще одной преградой, благодаря водителю фуры, стало меньше
Как сообщают в социальных сетях, произошло еще одно ДТП.
На этот раз - на Восточном.
"На Восточном сегодня минус столб", - сообщает пользователь Фейсбук, выставивший фото происшествия.
Гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака подразумевает не слишком удачный день, чтобы отправляться в дорогу. Могут возникнуть трудности и задержки.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее.
Выходного в нашей стране в этот день нет, зато есть повод поздравить с профессиональным праздником всех, кто имеет отношение к этим войскам.
влажн.:
давл.:
ветер: