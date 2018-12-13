Mercedes-benz 210, Honda Jazz, Volkswagen Passat и Mitsubishi Lancer столкнулись 12 декабря в 20.00 на пр. Московском,118.
Об этом сообщили в патрульной полиции Харькова. Водителя автомобиля Mitsubishi Lancer госпитализировали. Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака предполагает день, в который будет легко переутомиться, поэтому постарайтесь не брать на себя слишком много обязанностей.
В Харькове и области прогнозируют осадки
13.12 1917 года — Расположенный в Харькове ЦИК Украины (ЦИКУК) сообщил Совнаркому об образовании Советской украинской республики.
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