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13.12.2018  09:50   

Следствие непогоды - на московском проспекте массовое ДТП с «немцами» и «японцами»

Mercedes-benz 210, Honda Jazz, Volkswagen Passat и Mitsubishi Lancer столкнулись 12 декабря в 20.00 на пр. Московском,118.


://sq.com.ua

Об этом сообщили в патрульной полиции Харькова. Водителя автомобиля Mitsubishi Lancer госпитализировали.  Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Источник:   SQ
 Тэги:  дтп, харьков, московский, проспект, полиция, протокол mercedes-benz 210, honda jazz, volkswagen passat и mitsubishi lancer
 
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