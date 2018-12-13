13.12.2018 10:29

2 харьковские пожарные автоцистерны гасили одного «француза» пострадал другой (ФОТО)

Шевченковский район: спасатели ликвидировали пожар в легковушке на территории гаражного кооператива



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13 декабря в 2:44 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле «Citroen С-3», который был припаркован на территории гаражного кооператива по адресу: г.. Харьков, ул. Есенина, 2 а .

На тушение пожара прибыли пожарные из 2-х пожарно-спасательных отделений 1-й части ГСНЧС на 2-х автоцистернах в составе 10 человек личного состава ДСНС.

На момент их прибытия огонь распространился на площадь 5 кв.м., то есть авто горело почти все. От высокой температуры пострадал другой легковой автомобиль «Renault Megane», стоявший рядом. Благодаря оперативному вмешательству спасателей угроза его возгорания было устранена вовремя.

В 2:55 пожар локализован и в 03:35 ликвидирован. Пострадавших нет.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Фото ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области