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13.12.2018  11:11   

За сутки продавцы-мошенники обманули двух интернет-покупателей Харьковщины

Граждане продолжают доверять злоумышленникам несмотря на предостережения правоохранителей не перечислять заранее деньги неизвестным.


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за помощью в полицию обратилась 32-летняя жительница поселка Савинцы. Женщина в сети Интернет нашла объявление о продаже детской кровати и решила его приобрести.

Предоплату в сумме 2000 гривен потерпевшая перечислила на указанный продавцом счет. Однако ни заказа, ни своих денег назад не получила. Продавец перестал выходить на связь.

Аналогичным способом злоумышленники обманули 33-летнюю жительницу села Шевелевка. Женщина через один из сайтов выбрала стиральную машину. Связалась с продавцом, согласовала цену и перечислила 11 000 гривен.

Сведения по вышеуказанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят необходимые мероприятия по установлению и личности злоумышленников.

Полиция советует гражданам: при приобретении товара в сети Интернет будьте осторожны. Не перечисляет деньги незнакомцам заранее. За товар лучше платите при его получении. Если вы решились на покупку, требуйте от продавца копию паспорта, а для Интернет-магазинов - регистрационные документы предприятия. Указанные документы нужны для проверки соответствия банковских реквизитов данным продавца. Мошенники обычно используют банковские карты посторонних лиц, поэтому обращайте внимание на расхождение между анкетными данными продавца и владельца карт счета.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  криминал, расследование, харьков, прокуратура, интернет магазин
 
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