Главная Новости Криминал и происшествия Вслед за контрабандными шубами из «новогоднего тренда» уйдут контрабандные очки
13.12.2018  11:30   

Вслед за контрабандными шубами из «новогоднего тренда» уйдут контрабандные очки

13 декабря оказалось несчастливым для пассажира-контрабандиста - Харьковские таможенники нашли в поезде полтысячи очков


http://kh.sfs.gov.ua

Сегодня утром на таможенном посту «Харьков-железнодорожный» харьковскими таможенниками обнаружены скрытые 500 единиц очков.

При таможенном контроле поезда «Москва-Кривой Рог-Днепр» один из пассажиров, гражданин Украины, заявил, что не перемещает ничего, кроме личных вещей.

Но во время детального осмотра купе таможенники заметили, что люк на потолке имел признаки демонтажа. При этом молодой человек начал нервничать и признался, что скрыл под потолком очки.

По данному факту составлен протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины, предметы нарушения таможенных правил изъяты и переданы на склад таможни.

Источник:   ГФС в Харьковской области
 Тэги:  кримнал, харьков, контрабанда, таможня, поезд, вагон, очки
 
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