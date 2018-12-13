13.12.2018 12:06

Судья, который «помог» коррупционеру избежать ответственности, получил выговор

Высший совет правосудия рассмотрел жалобу прокуратуры Харьковской области относительно нарушения требований законодательства судьей Чугуевского городского суда области.



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«Судью, из-за бездействия которого правонарушитель фактически смог избежать наказания за коррупционные преступления, привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора», - рассказал начальник отдела прокуратуры области Александр Алексейчук.

30 ноября прошлого года сотрудники Департамента внутренней безопасности полиции по согласованию с прокуратурой области направлено в Чугуевского городского суда два протокола об административных правонарушениях, связанных с коррупцией. Оба - в отношении работника сектора логистики и материально-технического обеспечения районного отдела полиции. Полицейский своевременно не сообщил НАЗКа о существенных изменениях в имущественном состоянии (ч. 2 ст. 172-6 КУоАП).

При рассмотрении производства - в декабря 2017 года - судья постановил вернуть дело на доработку. По мнению служителя Фемиды, в протоколах «не указано место и время совершения административного правонарушения, в связи с чем судья лишен возможности проверить, подсудное дело Чугуевском городском суде».

Однако в текстах протоколов четко видно, что местом совершения преступления является помещение райотдела полиции, так же указаны и даты совершения админправонарушений.

Кроме того, что судья проигнорировал доводы и факты, изложенные в протоколах, он более 3 месяцев безосновательно держал документы в себя но не направлял их на доработку.

На рассмотрение административных дел законодательством выделенный срок в 3 месяца. Из-за бездействия судьи сроки рассмотрения дела истекли, фактически исключило возможность привлечь полицейского к ответственности.

В связи с этим прокуратура подготовила жалобу в Высший совет правосудия, которую сейчас рассмотрено и удовлетворено.