Главная Новости Криминал и происшествия На проспекте в Харькове столкнулись два «земляка»
13.12.2018  12:45   

На проспекте в Харькове столкнулись два «земляка»

Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет


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По данным полиции, 13 декабря около 8:40 на проспекте Московском, 118 произошло ДТП.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Accent не учел безопасную дистанцию ​​и совершил столкновение с автомобилем Hyundai AX-35.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя Hyundai Accent патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  дтп, авария, харьков, протокол, проспект, hyundai accent
 
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