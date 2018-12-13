На проспекте в Харькове столкнулись два «земляка»

Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет
По данным полиции, 13 декабря около 8:40 на проспекте Московском, 118 произошло ДТП.
По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Accent не учел безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Hyundai AX-35.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя Hyundai Accent патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака предполагает день, в который будет легко переутомиться, поэтому постарайтесь не брать на себя слишком много обязанностей.
В Харькове и области прогнозируют осадки
13.12 1917 года — Расположенный в Харькове ЦИК Украины (ЦИКУК) сообщил Совнаркому об образовании Советской украинской республики.
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