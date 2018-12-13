На проспекте в Харькове столкнулись два «земляка»

Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет
По данным полиции, 13 декабря около 8:40 на проспекте Московском, 118 произошло ДТП.
По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Accent не учел безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Hyundai AX-35.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя Hyundai Accent патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания старых дел. Можно браться за воплощение списка «предновогодних» дел.
В понедельник, 17 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом утром установится пасмурная погода с прояснениями ближе к полудню.
День работника государственной исполнительной службы Украины — профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года
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