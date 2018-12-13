13.12.2018 13:13

За минувшие сутки в Харькове и области произошло 75 ДТП

В результате аварий пострадали 17 человек.



://hk.npu.gov.ua

Так, в городе Изюм 22-летний водитель совершил наезд на пенсионера и скрылся с места аварии.

84-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице. Полицейские группы реагирования патрульной полиции установили личность злоумышленника и разыскали его.

После наезда на пенсионера водитель скрывался в близких в Изюмском районе, свою машину спрятал в лесу. Задержанный сознался в содеянном и объяснил, что не увидел прохожего. Следственным решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 474 постановления за нарушение Правил дорожного движения.

За управление в нетрезвом виде составлено 10 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.