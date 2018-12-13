За минувшие сутки в Харькове и области произошло 75 ДТП

В результате аварий пострадали 17 человек.
Так, в городе Изюм 22-летний водитель совершил наезд на пенсионера и скрылся с места аварии.
84-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице. Полицейские группы реагирования патрульной полиции установили личность злоумышленника и разыскали его.
После наезда на пенсионера водитель скрывался в близких в Изюмском районе, свою машину спрятал в лесу. Задержанный сознался в содеянном и объяснил, что не увидел прохожего. Следственным решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 474 постановления за нарушение Правил дорожного движения.
За управление в нетрезвом виде составлено 10 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака предполагает день, в который будет легко переутомиться, поэтому постарайтесь не брать на себя слишком много обязанностей.
В Харькове и области прогнозируют осадки
13.12 1917 года — Расположенный в Харькове ЦИК Украины (ЦИКУК) сообщил Совнаркому об образовании Советской украинской республики.
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