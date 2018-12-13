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13.12.2018  13:19   

ДТП: новые подробности о чисто корейском столкновении (ФОТО)

Авария произошла утром на Московском проспекте.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 13.12.2018 года, около 8:00 40 минут, на проспекте Московском, 118 произошло ДТП без пострадавших.
 
По предварительной информации водитель автомобиля "Hyundai Accent" не учел безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Hyundai AX-35.
 
 В результате ДТП никто не пострадал.
 
На водителя автомобиля Hyundai Accent патрульные составили административный протокол по ст.  124 КУпАП.
Собранный материал будет передан в суд.
Тэги:  дтп, харьков, московский, 2 корейца
 
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