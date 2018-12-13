Главная Новости Криминал и происшествия ДТП по пьяни: не вполне соображавший водила устроил в аварию на встречке (ФОТО)
13.12.2018  15:14   

ДТП по пьяни: не вполне соображавший водила устроил в аварию на встречке (ФОТО)

Столкновение произошло на Большой Панасовской.


facebook.com
Как сообщили в Патрульной полиции,12.12.2018 года, около 17 часов 20 минут, на улице Большая Панасовская, 191 произошло ДТП без пострадавших.
 
 По предварительной информации водитель автомобиля Skoda не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, выехал на полосу встречного и столкнулся с автомобилем Renault, который двигался во встречном направлении.
 
Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителя автомобиля Skoda признаки алкогольного опьянения.
 
После освидетельствования патрульные зафиксировали 1,89 промилле, что значительно превышает допустимую норму (0,2 промилле).
 
 На водителя автомобиля Skoda патрульные составили два административных протокола по ст.  130 КУоАП и ст.  124 КУоАП.
 
Собранный материал будет передан в суд.
 
Тэги:  дтп, большая панасовская, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.12 Криминал и происшествия ДТП: новые подробности о чисто корейском столкновении (ФОТО) 13.12 Криминал и происшествия За минувшие сутки в Харькове и области произошло 75 ДТП 13.12 Криминал и происшествия На проспекте в Харькове столкнулись два «земляка»
 
 

Видео

В каких условиях работают предприниматели рынка Барабашово
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 