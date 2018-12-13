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13.12.2018  15:14   

ДТП по пьяни: не вполне соображавший водила устроил аварию на встречке (ФОТО)

Столкновение произошло на Большой Панасовской.


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Как сообщили в Патрульной полиции,12.12.2018 года, около 17 часов 20 минут, на улице Большая Панасовская, 191 произошло ДТП без пострадавших.
 
 По предварительной информации водитель автомобиля Skoda не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, выехал на полосу встречного и столкнулся с автомобилем Renault, который двигался во встречном направлении.
 
Во время оформления ДТП патрульные обнаружили у водителя автомобиля Skoda признаки алкогольного опьянения.
 
После освидетельствования патрульные зафиксировали 1,89 промилле, что значительно превышает допустимую норму (0,2 промилле).
 
 На водителя автомобиля Skoda патрульные составили два административных протокола по ст.  130 КУоАП и ст.  124 КУоАП.
 
Собранный материал будет передан в суд.
 
Тэги:  дтп, харьков, большая панасовская
 
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