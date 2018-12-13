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13.12.2018  17:49   

Мужчина забил палкой дедушку, а труп уложил в кровать (ФОТО)

Смертельной расправой закончился конфликт под Харьковом.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ,ГУ Нацполиции, 11 декабря в Змиевский отдел полиции обратилась 70-летняя женщина и сообщила, что она потеряла связь со своим знакомым.
 
По адресу проживания мужчины выехала следственно-оперативная группа. В доме полицейские нашли тело 65-летнего хозяина. Эксперты обнаружили на голове мужчины телесные повреждения.
 
В ходе расследования личность злоумышленника была установлена.
 
Им оказался 46-летний житель поселка Мохнач Змиевского района.
 
Мужчина признался, что 24 ноября находился в гостях у пенсионера. Между ними возникла ссора. Задержанный несколько раз ударил деревянной палкой по голове потерпевшего. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник положил тело в кровать.
 
По словам начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинського, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убил палкой, харьков, старик
 
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