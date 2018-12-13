Главная Новости Криминал и происшествия Питбулей, которые чуть не загрызли мужчину, забрали у владельца (ФОТО)
13.12.2018  18:21   

Питбулей, которые чуть не загрызли мужчину, забрали у владельца (ФОТО)

Два питбуля летом травмировали человека.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 13 декабря на исполнение судебного решения полицейские Дергачевского отдела полиции совместно с работниками Центра защиты животных изъяли и направили собак в харьковский приют, где они будут удерживаться.
 
Напомним, 7 июня в Дергачевском районе 28-летнего мужчину покусали собаки. Пострадавшего с травмами верхних и нижних конечностей госпитализировали в медицинское учреждение. Он проходит курс лечения Состояние его здоровья удовлетворительное.
 
В отношении владельца собак сотрудники полиции составили административный протокол по ч. 2 ст. 154 (нарушение правил содержания собак и котов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также следователем сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  питбули, харьков, нападение на мужчину
 
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