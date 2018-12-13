13.12.2018 18:41

Стрельба в супермаркете: мать убитого парня рассказала о сыне

Инцидент произошел 5 декабря 2018 года.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает Город Х, жизнь 24-летнего Никиты внезапно оборвалась 5 декабря после похода в супермаркет «Рост. Киевский», расположенный на улице Шевченко в Харькове. Парень умер от кровопотери прямо на операционном столе. Сегодня, 13 декабря, родные и близкие попрощались с ним.

По версии следствия, в тот злополучный вечер Никита якобы вел себя неадекватно. Он ходил по магазину и надкусывал продукты, а затем отказался за них платить. Когда парня пригласили в отдельную комнату для выяснения ситуации, он с ножом набросился на 25-летнего сотрудника полиции охраны.

Что именно происходило в тот момент в этой комнате, никто достоверно сказать не может. В этом помещении камер видеонаблюдения не было. Кроме того, покупатель и сотрудник полиции охраны были там только вдвоем. Однако, на кадрах с камер наблюдения, которые установлены со стороны служебного входа, видно, как из двери выбегают двое молодых людей, затем один из них падает на землю. Предположительно, в этот момент в него и попала пуля из табельного оружия 25-летнего правоохранителя. Согласно выводам судмедэкспертов, в результате огнестрельного ранения у Никиты были повреждены внутренние органы.

Данный инцидент квалифицировали сразу по двум статьям уголовного кодекса Украины - умышленное убийство и превышение служебных полномочий работником правоохранительных органов. Насколько действия сотрудника полиции охраны были оправданы, должны определить следователи Полтавского территориального управления Государственного бюро расследований.

Светлана Комар, мать погибшего парня, уверена: ее сына убили. Женщина даже бросила клич по социальным сетям с просьбой отозваться случайных свидетелей инцидента. Но пока эти поиски не увенчались успехом.

"Друзьям сына позвонила какая-то женщина и сообщила, что видела, как на кассе его провоцировали. Кто этот свидетель - неизвестно. После телефонного звонка ее аппарат выключился, - рассказала Светлана Комар. - Я абсолютно не верю в то, что приписывают моему сыну. Ведь в сам магазин его впустили, и никто не считал его неадекватным. По самому супермаркету он ходил, и тоже никто никаких претензий не предъявлял. А тут вдруг в каком-то разгрузочном отделе он стал неадекватным. Да и набор продуктов был самый обычный - кефир, сыр, батон. Там не было никакого спиртного".

По словам матери погибшего, пока что никаких подвижек в расследовании дела нет - у следствия в материалах только и фигурирует слово "якобы".

"Буквально на днях меня только-только признали потерпевшей. Кроме того, два дня назад я смогла получить разрешение на то, чтобы забрать тело сына. Пришлось его бальзамировать. Сегодня уже девятый день, и только сейчас мы его смогли похоронить, - говорит Светлана. - Никита в Харьков приехал две недели назад. Он работал за границей, в Швеции. Вот, 5 декабря его убили, а 6-го он должен был ехать забирать визу, чтобы снова отправиться на работу. Вот скажите, если бы он был неадекватным, разве он смог бы там, за границей, прижиться и работать?!".

"Никита был очень самостоятельным, жил и работал в Стокгольме. Такой трагедией закончился приезд в родной Харьков. Пусть все, у кого случится какое-то недоразумение в маркете, знают, что ни в какие "подвальные комнаты" ходить не надо. Все вопросы решайте на людях и в присутствии полиции", - считает Елена Иванова, подруга семьи Комар

Юристы тоже советуют не соглашаться идти в служебные комнаты, а решать все прямо на месте.

"Специальный статус этих комнат законом не определен, это не является специальным помещения, где должны проводиться определенные мероприятия, поэтому человек может отказаться идти в такое помещение", - подчеркнул руководитель Харьковского отделения Ассоциации правоведов Украины Роман Чумак.