14.12.2018 12:48

Пожизненные осужденные сразились в шахматы (ФОТО)

В Темновской колонии проведено первенство по шахматам среди осужденных-пожизненников.



Пожизненные осужденные сразились в шахматы (ФОТО)



Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 13 декабря 2018 в госучреждении «Темновская исправительная колония (№100)» среди осужденных к пожизненному лишению свободы, которые содержатся в многоместном помещении камерного типа сектора максимального уровня безопасности, было проведено первенство по шахматам.

Данной категории осужденных разрешено участвовать в групповых мероприятиях образовательного, культурно-массового и физкультурно-оздоровительного характера. Так, в соревновании приняли участие 9 осужденных. Первенство завоевал осужден К., который был награжден ценным подарком.

«Администрация учреждения принимает меры по культурного развития осужденных к пожизненному лишению свободы и разнообразия их отдыха в свободное время», - отметил начальник учреждения Олег Найденов.

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