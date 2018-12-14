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14.12.2018  12:48   

Пожизненные осужденные сразились в шахматы (ФОТО)

В Темновской колонии проведено первенство по шахматам среди осужденных-пожизненников.


Пожизненные осужденные сразились в шахматы (ФОТО)
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 13 декабря 2018 в госучреждении «Темновская исправительная колония (№100)» среди осужденных к пожизненному лишению свободы, которые содержатся в многоместном помещении камерного типа сектора максимального уровня безопасности, было проведено первенство по шахматам.
 
 Данной категории осужденных разрешено участвовать в групповых мероприятиях образовательного, культурно-массового и физкультурно-оздоровительного характера.  Так, в соревновании приняли участие 9 осужденных.  Первенство завоевал осужден К., который был награжден ценным подарком.
 
 «Администрация учреждения принимает меры по культурного развития осужденных к пожизненному лишению свободы и разнообразия их отдыха в свободное время», - отметил начальник учреждения Олег Найденов.
 
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Тэги:  тюрьма, харьков, пожизненники
 
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