Прокуратура взялась расследовать махинацию с переодеванием филиала ЮЖД в комбинированные рукавицы

Прокуратура области направила в Ленинский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении 35-летнего директора частного предприятия, подозреваемого в завладении государственными средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, в январе 2017 региональный филиал «Южной железной дороги» после проведения торгов заключила договор с частной фирмой. Предприятие должно поставить железнодорожникам 194 тыс. пар комбинированных рукавиц стоимостью 2 млн. Грн.
Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания старых дел. Можно браться за воплощение списка «предновогодних» дел.
В понедельник, 17 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом утром установится пасмурная погода с прояснениями ближе к полудню.
День работника государственной исполнительной службы Украины — профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года
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