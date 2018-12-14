Прокуратура взялась расследовать махинацию с переодеванием филиала ЮЖД в комбинированные рукавицы

Прокуратура области направила в Ленинский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении 35-летнего директора частного предприятия, подозреваемого в завладении государственными средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, в январе 2017 региональный филиал «Южной железной дороги» после проведения торгов заключила договор с частной фирмой. Предприятие должно поставить железнодорожникам 194 тыс. пар комбинированных рукавиц стоимостью 2 млн. Грн.
Гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для подведения итогов. В этот день следует опасаться пьяных людей и ситуаций, которые могут навредить вашему здоровью.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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