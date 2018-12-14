14.12.2018 08:53

Прокуратура взялась расследовать махинацию с переодеванием филиала ЮЖД в комбинированные рукавицы

Прокуратура области направила в Ленинский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении 35-летнего директора частного предприятия, подозреваемого в завладении государственными средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).



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Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, в январе 2017 региональный филиал «Южной железной дороги» после проведения торгов заключила договор с частной фирмой. Предприятие должно поставить железнодорожникам 194 тыс. пар комбинированных рукавиц стоимостью 2 млн. Грн.

В мае того же года фирма продала заказчику 150 тыс. пар за 1 5 млн. грн. Однако выяснилось, что поставленная из первой партии продукция не соответствует ГОСТу (часть из которых «декоммунизирована» В настоящее время нормативы ГОСТ в Украине не являются обязательными и по этой причине внутри государства не используются).

По данным следствия, подозреваемый, вместо того, чтобы изготовить товар надлежащего качества, заказал перчатки у другого лица. Он знал, что товар не соответствует необходимым требованиям, однако внес в паспорт качества ложные сведения и передал железнодорожникам товар низкого качества под видом выполненного заказа.

Противоправными действиями подозреваемого государству в лице ОАО «Укрзализныця» нанесен более 1 500 000. грн. вреда. С целью возмещения убытков в производстве заявленный соответствующий иск.

За присвоение средств и служебный подлог директору фирмы грозит до 12 лет лишения свободы.