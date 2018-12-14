14.12.2018 10:59

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели 42-летнего таксиста

Тело мужчины с огнестрельным ранением шеи было обнаружено на местном кладбище в поселке Малая Рогань.



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Сообщение о происшествии поступило в отделения полиции поселка Липцы Харьковского района 11 декабря около 22:00.

По указанному адресу выезжало руководство, следственно - оперативная группа и эксперты. В ходе осмотра места происшествия обнаружены гладкоствольное ружье, зарегистрированное на имя погибшего. Следствием установлено, что погибший работал таксистом. Автомобиль был обнаружен неподалеку от места происшествия.

По данному факту следственным Липецкого отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.