14.12.2018 11:30

В Харькове полицейские задержали «закладчика» интернет-магазина с картой закладок (ФОТО)

В пределах города 23-летний парень делал закладки психотропного вещества.



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11 декабря сотрудники Управления противодействия наркопреступности обнаружили и задержали 23-летнего мужчину.

У него было изъято 8 свертков-пакетов с психотропным веществом, которое он хранил с целью последующего сбыта. В ходе беседы также выяснилось, что по месту жительства человек сохраняет еще около 20 граммов психотропных.

В ходе осмотра дома работники полиции изъяли психотропное вещество. Кроме того, у парня полицейские обнаружили мобильное устройство с зафиксированными местами тайников психотропных, которые в телефоне были отмечены с помощью интернет-карты.

Он рассказал, что в Харькове работает «закладчиком» на Интернет-магазин.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

После получения результатов экспертизы будет решен вопрос о переквалификации действий 23-летнего мужчину на ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают причастность жителя Харькова к совершению других наркопреступлений.