Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Салтовке: жесткая встреча Honda и BMW (ФОТО)
14.12.2018  13:19   

ДТП на Салтовке: жесткая встреча Honda и BMW (ФОТО)

Авария произошла на Валентиновской.


facebook.com
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции 13.12.2918 года, около 20 часов 30 минут на улице Валентиновская, 33 произошло ДТП с пострадавшими.
 
 По предварительной информации участниками происшествия стали автомобили Honda и BMW.
 
 Пассажирку автомобиля BMW медики госпитализировали в больницу.
 
 Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
 
Тэги:  дтп honda и bmw, харьков, салтовка
 
Версия для печати
 

Видео

Государственные исполнители поздравили детей с Днем Святого Николая
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 