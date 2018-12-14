14.12.2018 13:56

В харьковской электричке обнаружен труп мужчины

Это уже не первое мертвое тело, найденное пригородном железнодорожном транспорте.



В харьковской электричке обнаружен труп мужчины



Как сообщает NewsRoom, в Харьковской области в электричке нашли труп мужчины.

По данным следствия, инцидент произошел 13.12.2018 в 21:21 в пригородном поезде Харьков - Гавриловка на конечной станции.

В одном из вагонов лежало тело неизвестного мужчины в возрасте от 50 до 55 лет.

В ходе предварительного осмотра эксперты не выявили на трупе следов насильственной смерти.

Тело мужчины силовики направили в морг. Как высянилось позже, пассажир зашел в поезд на станции Лозовая. В

данный момент устанавливается причина смерти, личность, а также родственники мужчины.