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14.12.2018  13:56   

В харьковской электричке обнаружен труп мужчины

Это уже не первое мертвое тело, найденное пригородном железнодорожном транспорте.


В харьковской электричке обнаружен труп мужчины
Как сообщает NewsRoom, в Харьковской области в электричке нашли труп мужчины. 
 
По данным следствия, инцидент произошел 13.12.2018 в 21:21 в пригородном поезде Харьков - Гавриловка на конечной станции.
 
В одном из вагонов лежало тело неизвестного мужчины в возрасте от 50 до 55 лет.
 
В ходе предварительного осмотра эксперты не выявили на трупе следов насильственной смерти.
 
Тело мужчины силовики направили в морг. Как высянилось позже, пассажир зашел в поезд на станции Лозовая. В
 
данный момент устанавливается причина смерти, личность, а также родственники мужчины.
 
Напомним, что это не первый случай, когда в салоне элетрички находят труп.   
Источник:   NR
 Тэги:  труп в электричке, харьков, мужчина
 
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