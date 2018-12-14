Прокуратура заставила чиновников помочь детскому саду

Харьковский окружной административный суд поддержал позицию прокуратуры и обязал один из поселковых советов оформить правоустанавливающие документы на земельный участок под детским садом.
Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания старых дел. Можно браться за воплощение списка «предновогодних» дел.
В понедельник, 17 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом утром установится пасмурная погода с прояснениями ближе к полудню.
День работника государственной исполнительной службы Украины — профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года
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