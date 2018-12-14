14.12.2018 14:19

Прокуратура заставила чиновников помочь детскому саду

Харьковский окружной административный суд поддержал позицию прокуратуры и обязал один из поселковых советов оформить правоустанавливающие документы на земельный участок под детским садом.



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Какс ообщает Прокуратура, в пригороде Харькова через суд чиновников обязали оформить землю под детским садом.

По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Кравченко, участок под детсадом площадью 0,5 га стоимостью свыше 400 тыс. грн. уже длительное время не был оформлен как земли учебного заведения.

Хотя на указанном участке расположены здание садика, детская площадка и прочее.

«Поскольку правоустанавливающие документы на землю не были оформлены, это создавало предпосылки к злоупотреблениям и риски для нормального функционирования заведения. Поэтому прокуратура обратилась в суд", - пояснил А. Кравченко.

Теперь, по решению суда, должностные лица обязаны оформить документы на участок под садом в соответствии с требованиями законодательства.