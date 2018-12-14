Прокуратура заставила чиновников помочь детскому саду

Харьковский окружной административный суд поддержал позицию прокуратуры и обязал один из поселковых советов оформить правоустанавливающие документы на земельный участок под детским садом.
Гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для подведения итогов. В этот день следует опасаться пьяных людей и ситуаций, которые могут навредить вашему здоровью.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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