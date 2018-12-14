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14.12.2018  15:41   

ДТП: японец и немец не поделили дорогу (ФОТО)

Авария Audi и Toyota Land Cruiser произошла на улице Шевченко.


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Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, сегодня, 14.12.2018 года, около 13 часов 30 минут, на ул. Шевченко, 198 произошло ДТП с пострадавшими.
 
По предварительной информации участниками происшествия стали автомобили Audi и Toyota Land Cruiser.
 
Водителя автомобиля Audi медики госпитализировали в больницу.
 
Для оформления ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
 
Тэги:  дтп на шевченко, харьков
 
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