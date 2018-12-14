Главная Новости Криминал и происшествия Кровавая расправа ради самогона: мужчина молотком забил насмерть старушку
14.12.2018  16:48   

Кровавая расправа ради самогона: мужчина молотком забил насмерть старушку

Мужчина, убивший старушку соседку за банку самогона, сядет на 12 лет.


facebook.com
Как сообщает Прокуратура, приговором Орджоникидзевского райсуда 33-летний харьковчанин признан виновным в убийстве из корыстных побуждений и краже (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины).
 
По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры № 3 Руслана Скуратович, убийцу приговорили к 12 годам лишения свободы.
 
Напомним, что
 
В конце декабря прошлого года осужденный пришел к 78-летней соседки.  Человек иногда помогал бабушке по хозяйству, за что пожилая женщина рассчитывались с ним спиртным. 
 
Злоумышленник вспомнил, что старушка давно просила его повесить на стены картины, которые сама вышивала, поэтому взял с собой молоток.
 
Но на этот раз бабушка отказалась от помощи нетрезвого соседа. 
 
Мужчину разозлило, что старушка начала его «воспитывать».  Он схватил молоток и более 20 раз ударил пожилую женщину по голове. 
 
От полученных травм пострадавшая скончалась.
 
Злоумышленник забрал из квартиры банка с 2,5 литрами самогона и два стареньких телефоны и убежал.
 
На данный момент приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  убийство, харьков, забил молотком
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.12 Криминал и происшествия Стали известны жуткие детали запланированного убийства фермера на Харьковщине (ФОТО) 07.12 Криминал и происшествия Стрельба в супермаркете в Харькове: Действия полицейского расследуется по двум статьям 03.12 Криминал и происшествия Труп в харьковской электричке: не исключено убийство
 
 

Видео

Харьковский горсовет продолжает защищать права предпринимателей рынка Барабашово
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 