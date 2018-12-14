14.12.2018 16:48

Кровавая расправа ради самогона: мужчина молотком забил насмерть старушку

Мужчина, убивший старушку соседку за банку самогона, сядет на 12 лет.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Орджоникидзевского райсуда 33-летний харьковчанин признан виновным в убийстве из корыстных побуждений и краже (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины).

По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры № 3 Руслана Скуратович, убийцу приговорили к 12 годам лишения свободы.

Напомним, что

В конце декабря прошлого года осужденный пришел к 78-летней соседки. Человек иногда помогал бабушке по хозяйству, за что пожилая женщина рассчитывались с ним спиртным.

Злоумышленник вспомнил, что старушка давно просила его повесить на стены картины, которые сама вышивала, поэтому взял с собой молоток.

Но на этот раз бабушка отказалась от помощи нетрезвого соседа.

Мужчину разозлило, что старушка начала его «воспитывать». Он схватил молоток и более 20 раз ударил пожилую женщину по голове.

От полученных травм пострадавшая скончалась.

Злоумышленник забрал из квартиры банка с 2,5 литрами самогона и два стареньких телефоны и убежал.

На данный момент приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.