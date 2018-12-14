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14.12.2018  17:19   

Под Харьковом поймали наркосбытчика (ФОТО)

Рецидивист продал пакет с особо опасным психотропным веществом.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Изюмский отдел полиции поступила информация о том, что 34-летний ранее судимый местный житель занимается незаконным оборотом наркотических средств.
 
Во время проведения оперативных мероприятий полицейские зафиксировали факт сбыта наркотического вещества и задержали злоумышленника. 
 
Также при обыске личных вещей оперативники обнаружили у мужчины бумажный сверток с веществом, внешне похожим на коноплю, весом 66 граммов.
 
Изюмчанин не возражал своей вины и признался, что сбывал наркотики.
 
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. 
 
Мужчина задержан в порядке ст.  208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.  Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, харьков, сбыт
 
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