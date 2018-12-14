14.12.2018 17:19

Под Харьковом поймали наркосбытчика (ФОТО)

Рецидивист продал пакет с особо опасным психотропным веществом.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Изюмский отдел полиции поступила информация о том, что 34-летний ранее судимый местный житель занимается незаконным оборотом наркотических средств.

Во время проведения оперативных мероприятий полицейские зафиксировали факт сбыта наркотического вещества и задержали злоумышленника.

Также при обыске личных вещей оперативники обнаружили у мужчины бумажный сверток с веществом, внешне похожим на коноплю, весом 66 граммов.

Изюмчанин не возражал своей вины и признался, что сбывал наркотики.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.