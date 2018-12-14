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14.12.2018  18:21   

Провал вора-рецидивиста: преступника заметила жертва и поймали копы (ФОТО)

Копы в метро быстро задержали ранее судимого мужчину за кражу мобильного телефона.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 33-летний харьковчанин вытащил телефон из кармана брюк женщины на входе к станции метро «Героев Труда».
 
Потерпевшая сообщила, что к телефону были подключены наушники. Когда мужчина вытащил телефон, женщина это заметила и запомнила приметы возможного злоумышленника.
 
По предоставленным приметам мужчину почти сразу же задержали сотрудники сектора криминальной полиции отдела полиции в метрополитене. Мужчина признался в содеянном.
 
Похищенный мобильный телефон изъят.
 
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
На данное время он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-поцесуального кодекса Украины и помещен в Изолятор временного содержания.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  кража в метро, харьков, поймали вора
 
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