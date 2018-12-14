14.12.2018 18:21

Провал вора-рецидивиста: преступника заметила жертва и поймали копы (ФОТО)

Копы в метро быстро задержали ранее судимого мужчину за кражу мобильного телефона.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 33-летний харьковчанин вытащил телефон из кармана брюк женщины на входе к станции метро «Героев Труда».

Потерпевшая сообщила, что к телефону были подключены наушники. Когда мужчина вытащил телефон, женщина это заметила и запомнила приметы возможного злоумышленника.

По предоставленным приметам мужчину почти сразу же задержали сотрудники сектора криминальной полиции отдела полиции в метрополитене. Мужчина признался в содеянном.

Похищенный мобильный телефон изъят.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

На данное время он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-поцесуального кодекса Украины и помещен в Изолятор временного содержания.