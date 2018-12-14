14.12.2018 18:46

Мужчина платил за землю в 30 раз меньше ее стоимости

Мужчина годами недоплачивал за пользование землей почти по 200 тыс. грн. Прокуратура в суде требует внести изменения в договора аренды.



//mediator.te.ua

Как сообщает Прокуратура, в Змиевской районный суд области направлены 2 исковых заявления. В исках прокурор требует от местного жителя внести изменения в договоры аренды земли.

Как рассказала заместитель руководителя Чугуевской местной прокуратуры Оксана Черкашина, решением районной администрации в 2004 и 2008 гг. ответчик получил в аренду для сельхозпотребностей два земельных участка.

Общая площадь обоих – почти 70 га.

Однако при определении арендной платы не была учтена нормативно-денежная оценка земли.

Поэтому вместо 200 тыс. грн. на год человек платил за оба участка чуть более 6 тыс. грн.

Поскольку длительное время местный бюджет недополучал средства от аренды земли, прокуратура обратилась с соответствующими исками в суд.