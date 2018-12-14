14.12.2018 19:58

Копы прикрыли интернет-магазин для продажи наркотиков (ФОТО)

Полицейские Харькова задержали мужчину за распространение наркотиков.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, злоумышленник организовал через Интернет-магазин, сбыт каннабиса на территории Харькова путем разложения так называемых «закладок» с использованием связи через мессенджер.

27-летнего мужчину разоблачили сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно со следователями Шевченковского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина создал в мессенджере Интернет-магазин и незаконно сбывал путем «закладки» психотропное вещество. Деньги получал на электронный кошелек и выводил на банковские карты.

Во время проведения следственно-розыскных мероприятий и ряда санкционированных обысков злоумышленник был задержан.

В ходе проведения обыска автомобиля «Mercedes», которым пользовался наркосбытчик, полицейские обнаружили 3 полимерных пакета с каннабисом, мобильный телефон и 10 сим-карт разных мобильных операторов.

В гараже полицейские также обнаружили пакет с веществом зеленого цвета весом около 200 граммов, 8 пакетов весом по 0,5 грамм каждый с психотропным веществом, электронные весы, банковские карты, записную книжку с «черной бухгалтерией», около 500 полимерных зип-пакетов для фасовки психотропных и мобильный телефон, с помощью которого функционировала Интернет-магазин.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения и сообщения о подозрении.

Сотрудники полиции устанавливают источник и канал поставки указанного вещества и преступные связи мужчины.