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15.12.2018  08:54   

Полиция задержала мошенников, которые организовывали в Харькове «финансовые» биржи (ФОТО)

На территории Харькова и еще пяти регионов страны была проведена спецоперация по задержанию участников организованной преступной группы мошенников, которая нанесла ущерб гражданам более чем на 20 миллионов.


://minfin.com.ua

Об этом говорится в сообщении полиции.

Схема

  • Участники преступной группы создали и поддерживали деятельность в сети Интернет веб-ресурса, нацеленного на завладение средств участников финансовых операций.
  • Работники киберполиции установили, что преступная группа состояла из 9 участников во главе с 34-летним киевлянином. Их деятельность маскировалась под более пяти официально зарегистрированными предприятиями.
  • Злоумышленники использовали методы агитационного характера для привлечения граждан к инвестированию средств в торговлю на финансовых рынках.
  • Они предлагали потенциальным клиентам покупать ценные бумаги для получения прибыли.
  • Используя бренды «HQbrocers» и «trade12», мошенники задействовали различные веб-ресурсы для имитации добросовестной деловой репутации. После чего так называемые «брокеры» должны были создать у пострадавшего ложое воображение о процессе осуществления торгов на мировых биржах.
  • Для этого они использовали уже установленное на компьютер потерпевшего специальное программное обеспечение для проведения торгов, что фактически давало возможность осуществлять удаленный контроль за его компьютером.
  • Такие компании создавали воображение у пострадавших о сотрудничестве с иностранными компаниями, которые торгуют ценными бумагами, которые являются участниками фондового рынка и имеют соответствующие разрешения и лицензии на осуществление указанной деятельности в мире.
  • Такими действиями они побуждали потерпевшего вносить свои средства на счет мошеннического торгово-сервисного предприятия, преследуя при этом цель — завладение его средствами под предлогом заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг.
  • Участники группы организовали деятельность офисов для «операторов», «технических работников» и «брокеров».

Офисы размещались в городах: Киев (3), Харьков, Днепр, Запорожье и Мариуполь и в Днепропетровской области.

Источник:   Минфин
 Тэги:  криминал, харьков, расследование, финансовые, афера, трейдер
 
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