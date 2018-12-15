15.12.2018 08:54
Полиция задержала мошенников, которые организовывали в Харькове «финансовые» биржи (ФОТО)
На территории Харькова и еще пяти регионов страны была проведена спецоперация по задержанию участников организованной преступной группы мошенников, которая нанесла ущерб гражданам более чем на 20 миллионов.
://minfin.com.ua
Об этом говорится в сообщении полиции.
Схема
-
Участники преступной группы создали и поддерживали деятельность в сети Интернет веб-ресурса, нацеленного на завладение средств участников финансовых операций.
-
Работники киберполиции установили, что преступная группа состояла из 9 участников во главе с 34-летним киевлянином. Их деятельность маскировалась под более пяти официально зарегистрированными предприятиями.
-
Злоумышленники использовали методы агитационного характера для привлечения граждан к инвестированию средств в торговлю на финансовых рынках.
-
Они предлагали потенциальным клиентам покупать ценные бумаги для получения прибыли.
-
Используя бренды «HQbrocers» и «trade12», мошенники задействовали различные веб-ресурсы для имитации добросовестной деловой репутации. После чего так называемые «брокеры» должны были создать у пострадавшего ложое воображение о процессе осуществления торгов на мировых биржах.
-
Для этого они использовали уже установленное на компьютер потерпевшего специальное программное обеспечение для проведения торгов, что фактически давало возможность осуществлять удаленный контроль за его компьютером.
-
Такие компании создавали воображение у пострадавших о сотрудничестве с иностранными компаниями, которые торгуют ценными бумагами, которые являются участниками фондового рынка и имеют соответствующие разрешения и лицензии на осуществление указанной деятельности в мире.
-
Такими действиями они побуждали потерпевшего вносить свои средства на счет мошеннического торгово-сервисного предприятия, преследуя при этом цель — завладение его средствами под предлогом заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг.
-
Участники группы организовали деятельность офисов для «операторов», «технических работников» и «брокеров».
Офисы размещались в городах: Киев (3), Харьков, Днепр, Запорожье и Мариуполь и в Днепропетровской области.