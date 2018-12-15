15.12.2018 08:54

Полиция задержала мошенников, которые организовывали в Харькове «финансовые» биржи (ФОТО)

На территории Харькова и еще пяти регионов страны была проведена спецоперация по задержанию участников организованной преступной группы мошенников, которая нанесла ущерб гражданам более чем на 20 миллионов.



://minfin.com.ua

Об этом говорится в сообщении полиции.

Схема

Участники преступной группы создали и поддерживали деятельность в сети Интернет веб-ресурса, нацеленного на завладение средств участников финансовых операций.

Работники киберполиции установили, что преступная группа состояла из 9 участников во главе с 34-летним киевлянином. Их деятельность маскировалась под более пяти официально зарегистрированными предприятиями.

Злоумышленники использовали методы агитационного характера для привлечения граждан к инвестированию средств в торговлю на финансовых рынках.

Они предлагали потенциальным клиентам покупать ценные бумаги для получения прибыли.

Используя бренды «HQbrocers» и «trade12», мошенники задействовали различные веб-ресурсы для имитации добросовестной деловой репутации. После чего так называемые «брокеры» должны были создать у пострадавшего ложое воображение о процессе осуществления торгов на мировых биржах.

Для этого они использовали уже установленное на компьютер потерпевшего специальное программное обеспечение для проведения торгов, что фактически давало возможность осуществлять удаленный контроль за его компьютером.

Такие компании создавали воображение у пострадавших о сотрудничестве с иностранными компаниями, которые торгуют ценными бумагами, которые являются участниками фондового рынка и имеют соответствующие разрешения и лицензии на осуществление указанной деятельности в мире.

Такими действиями они побуждали потерпевшего вносить свои средства на счет мошеннического торгово-сервисного предприятия, преследуя при этом цель — завладение его средствами под предлогом заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг.

Участники группы организовали деятельность офисов для «операторов», «технических работников» и «брокеров».

Офисы размещались в городах: Киев (3), Харьков, Днепр, Запорожье и Мариуполь и в Днепропетровской области.