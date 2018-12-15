В Харькове за ночь не произошло ни одного убийства

В суточных сведениях о зарегистрированных уголовные преступления, происшествия и другие события на 14 декабря 2018, большинство зарегистрированных за прошедшие сутки правонарушений – кражи
Всего в сводках полиции зарегистрировано 264 правонарушения.
Из них 3 грабежа и 22 факта мошенничества.
Из 100 зафиксированных краж 7 раз угоняли авто харьковчан.
Силами полиции пресечено 20 случаев незаконного оборота наркотиков
В полицейский протоголах зафиксировано 48 ДТП с 6 потерпевшими. Во всех авариях пострадала только техника.
ЗАявлено о пропаже 10 человек, из которых 3 несовершеннолетних. По горячим следам полицейским удалосьнайти одну несовершеннолетнюю и навести справки о месте нахождения другой.
Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания старых дел. Можно браться за воплощение списка «предновогодних» дел.
В понедельник, 17 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом утром установится пасмурная погода с прояснениями ближе к полудню.
День работника государственной исполнительной службы Украины — профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года
влажн.:
давл.:
ветер: