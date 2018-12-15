15.12.2018 10:10

В Харькове за ночь не произошло ни одного убийства

В суточных сведениях о зарегистрированных уголовные преступления, происшествия и другие события на 14 декабря 2018, большинство зарегистрированных за прошедшие сутки правонарушений – кражи



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Всего в сводках полиции зарегистрировано 264 правонарушения.

Из них 3 грабежа и 22 факта мошенничества.

Из 100 зафиксированных краж 7 раз угоняли авто харьковчан.

Силами полиции пресечено 20 случаев незаконного оборота наркотиков

В полицейский протоголах зафиксировано 48 ДТП с 6 потерпевшими. Во всех авариях пострадала только техника.

ЗАявлено о пропаже 10 человек, из которых 3 несовершеннолетних. По горячим следам полицейским удалосьнайти одну несовершеннолетнюю и навести справки о месте нахождения другой.