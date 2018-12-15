15.12.2018 14:40

В Харькове полицейские задержали иностранца - дилера марихуаны

11 декабря 27-летний гражданин Нигерии ро 300 гривен продвал на проспекте Науки свертки из фольги, содержащий наркотическое средство весом около 1 грамма.



://hk.npu.gov.ua

Оперативные действия проводились сотрудниками Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно со следователями Шевченковского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1 в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения личного обыска у него было изъято 3601 гривну, часть из которых получена им за сбыт наркотика, 3 полимерные пакеты с каннабисом общим весом около 6 грамм и 2 мобильных телефона.

Во время обыска по месту его проживания полицейские изъяли около 286 граммов каннабиса, который находился в 19 полимерных пакетах и пластиковом контейнере, 5 мобильных телефонов, электронные весы, банковские карты и самодельное устройство для употребления наркотика.

Как выяснилось, что 27-летний злоумышленник прибыл на территорию Украины с целью обучения и с сентября 2016 проживает в Харькове. Мужчина длительное время занимался сбытом марихуаны среди иностранных студентов.

Также установлено преступные связи гражданина Нигерии. Ими оказались двое 27-летних граждан Египта, проживающих вместе на съемной квартире и учатся в одном из университетов Харькова.

В ходе санкционированного обыска по месту их проживания полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с каннабисом весом около 50 грамм. В ходе личного обыска у обоих мужчин были изъяты по одному пакету с каннабисом весом около 10 граммов. По предварительной информации, наркотическое средство им поставлял гражданин Нигерии. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. Сейчас устанавливается причастность граждан Египта к сбыту наркосредств.

В настоящее время гражданин Нигерии задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также устанавливается источник поставки наркотика.