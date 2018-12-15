Почти треть миллиона вызовов обработали харьковские патрульные с начала года

Результаты работы харьковских патрульных полицейских за 11 месяцев 2018
С начала года обработано 317 297 вызовов и осуществили 2 861 задержания «по горячим следам».
В сфере безопасности дорожного движения составлены 124 539 админматериалов о нарушении правил и выписано 3214 протоколов об управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотических средств (ст. 130 КУоАП).
Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания старых дел. Можно браться за воплощение списка «предновогодних» дел.
В понедельник, 17 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом утром установится пасмурная погода с прояснениями ближе к полудню.
День работника государственной исполнительной службы Украины — профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года
влажн.:
давл.:
ветер: