Почти треть миллиона вызовов обработали харьковские патрульные с начала года

Результаты работы харьковских патрульных полицейских за 11 месяцев 2018
С начала года обработано 317 297 вызовов и осуществили 2 861 задержания «по горячим следам».
В сфере безопасности дорожного движения составлены 124 539 админматериалов о нарушении правил и выписано 3214 протоколов об управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотических средств (ст. 130 КУоАП).
Гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для тренировки собственной силы воли и внутренней устойчивости. Крупных покупок лучше избегать, так же как и поездок.
В субботу, 15 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом установится пасмурная погода,
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
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