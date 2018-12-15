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15.12.2018  16:17   

Почти треть миллиона вызовов обработали харьковские патрульные с начала года

Результаты работы харьковских патрульных полицейских за 11 месяцев 2018


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С начала года обработано 317 297 вызовов и осуществили 2 861 задержания «по горячим следам».

В сфере безопасности  дорожного движения составлены 124 539  админматериалов о нарушении правил и выписано 3214 протоколов об управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотических средств (ст. 130 КУоАП).

Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  патрульные, харьков, полицейские, вызовы, протоколы, административный
 
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