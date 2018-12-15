15.12.2018 16:17

Почти треть миллиона вызовов обработали харьковские патрульные с начала года

Результаты работы харьковских патрульных полицейских за 11 месяцев 2018



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С начала года обработано 317 297 вызовов и осуществили 2 861 задержания «по горячим следам».

В сфере безопасности дорожного движения составлены 124 539 админматериалов о нарушении правил и выписано 3214 протоколов об управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотических средств (ст. 130 КУоАП).