Прогулка по Героев Труда с «лимонкой» (ФОТО)

Полицейские изъяли у харьковчанина боеприпас.
Корпус гранаты и взрыватель имел при себе 37-летний мужчина.
Во время патрулирования на улице Героев Труда внимание полицейских привлек гражданин, который подозрительно себя вел.
Во время поверхностного осмотра работники полиции обнаружили у него корпус гранаты Ф-1 и взрыватель УЗРГМ.
По словам злоумышленника, боеприпас он нашел осенью в лесополосе.
Информация зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия с Уголовным кодексом.
Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания старых дел. Можно браться за воплощение списка «предновогодних» дел.
В понедельник, 17 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом утром установится пасмурная погода с прояснениями ближе к полудню.
День работника государственной исполнительной службы Украины — профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года
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