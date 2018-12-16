Прогулка по Героев Труда с «лимонкой» (ФОТО)

Полицейские изъяли у харьковчанина боеприпас.
Корпус гранаты и взрыватель имел при себе 37-летний мужчина.
Во время патрулирования на улице Героев Труда внимание полицейских привлек гражданин, который подозрительно себя вел.
Во время поверхностного осмотра работники полиции обнаружили у него корпус гранаты Ф-1 и взрыватель УЗРГМ.
По словам злоумышленника, боеприпас он нашел осенью в лесополосе.
Информация зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия с Уголовным кодексом.
Гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для тренировки собственной силы воли и внутренней устойчивости. Крупных покупок лучше избегать, так же как и поездок.
В субботу, 15 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом установится пасмурная погода,
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
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