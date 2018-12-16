16.12.2018 10:20

Прогулка по Героев Труда с «лимонкой» (ФОТО)

Полицейские изъяли у харьковчанина боеприпас.



://hk.npu.gov.ua

Корпус гранаты и взрыватель имел при себе 37-летний мужчина.

Во время патрулирования на улице Героев Труда внимание полицейских привлек гражданин, который подозрительно себя вел.

Во время поверхностного осмотра работники полиции обнаружили у него корпус гранаты Ф-1 и взрыватель УЗРГМ.

По словам злоумышленника, боеприпас он нашел осенью в лесополосе.

Информация зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия с Уголовным кодексом.