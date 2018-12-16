16.12.2018 14:55

Неосторожность при курении стала причиной двух пожаров в течение последних суток

Люди позволили себе бесконтрольно курить в постели. В результате некоторые поплатился собственной жизнью.



http://kharkiv.dsns.gov.ua

15 декабря в 15:53 ​​произошла первая из пожаров. Возникла она в частном доме в селе Довжик Золочевского района на площади 3-х коммунаров, 36.

Деревянный дом уже полностью был охвачен огнем, когда силы пожарно-спасательного подразделения из райцентра прибыли к месту вызова. Конструкции стен и перекрытия начали разрушаться. Площадь пожара составила 35 кв.м.

Сосед успел вытащить из огня 64-летнего хозяина дома, но последний получил значительные ожоги тела, от которых впоследствии скончался в больнице.

В 17:00 спасатели локализовали огонь. И еще до 21:05 они работали, чтобы разобрать завалы и окончательно ликвидировали отдельные очаги горения.

Результаты предварительной проверки по факту пожара говорят о том, что скорее всего погибший сам вызвал пожар, заснув с сигаретой на кровати.

Уже ночью, 16 декабря в 2:46, вероятно также из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности при курении, случился пожар в пгт. Красноград на ул. Харьковской, 139.

По этому адресу расположен частный одноэтажный дом на 3-х хозяев. На кухне одной из квартир и произошло возгорание.

Когда к месту вызова прибыло подразделение 43-й части ГСЧС, огонь успел охватить всю кухню на площади 10 кв.м, где также стояла кровать. Направляясь к очагу пожара, звеном газодымозащитной службы в коридоре было обнаружено хозяина, 1962 года, который страдал от дыма. Его немедленно спасли, но в результате пожара мужчина получил ожоги дыхательных путей и тела. Врачи пока борются за его жизнь.



Локализация данного пожара состоялась в 03:44, ликвидация - в 04:25.