Харьковский таможенник «забыл» о покупке квартиры – Киевский районный суд напомнил

В Харькове таможенник купил квартиру за 7 тыс. долл .: Чиновника доставят в суд принудительно сразу после католического Рождества.
Райсуд самого большого района Харькова отложил рассмотрение производства из-за неявки чиновника в заседании
Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда Харькова от 11 декабря, передает Depo.Харкив .
Суд рассмотрел административный коррупционный протокол по ч. 2 ст. 172-6 КУоАП (нарушение требований финансового контроля), составленный на главного государственного инспектора отдела администрирования таможенных платежей управления администрирования таможенных платежей Харьковской таможни ГФС.
Согласно материалам дела, чиновник 22 декабря прошлого года купил за 184,8 тыс. грн квартиру, однако не сообщил НАЗУ о существенных изменениях в имущественном состоянии.
В судебном заседании 11 декабря таможенник не появился, хотя о времени, дате и месте рассмотрения был уведомлен. Причины неявки суду не сообщил.
В связи с этим суд принял рассмотрение дела отложить до 10:00 26 декабря 2018. При этом суд решил применить принудительный привод чиновника на заседание.
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