17.12.2018 09:45

Неисправные печи и курение в постели на прошлой недели забрали жизни 3 харьковчан

Спасатели Харькова выезжали на 146 вызовов



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На прошлой неделе, с 10 по 17 декабря подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 146 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 59 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 29 выездов для помощи населению и ДТП, дежурные - 5 выездов, 53 - другие выезды.

На прошлой неделе пожары унесли жизни 3 человека, травмы и ожоги на них получило 2 человека. Из опасных зон на пожарах спасатели вывели 4 человека.