Спасатели Харькова выезжали на 146 вызовов.
На прошлой неделе, с 10 по 17 декабря подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.
В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 146 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 59 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 29 выездов для помощи населению и ДТП, дежурные - 5 выездов, 53 - другие выезды.
На прошлой неделе пожары унесли жизни 3 человек, травмы и ожоги на них получили 2 человека. Из опасных зон на пожарах спасатели вывели 4 человек.
Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания старых дел. Можно браться за воплощение списка «предновогодних» дел.
В понедельник, 17 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом утром установится пасмурная погода с прояснениями ближе к полудню.
День работника государственной исполнительной службы Украины — профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года
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