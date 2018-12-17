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17.12.2018  09:45   

Неисправные печи и курение в постели на прошлой неделе забрали жизни 3 харьковчан

Спасатели Харькова выезжали на 146 вызовов.


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На прошлой неделе, с 10 по 17 декабря подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 146 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 59 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 29 выездов для помощи населению и ДТП, дежурные - 5 выездов, 53 - другие выезды.

На прошлой неделе пожары унесли жизни 3 человек, травмы и ожоги на них получили 2 человека. Из опасных зон на пожарах спасатели вывели 4 человек.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  спасатели, харьков, вызов, дежурный, курение, печь, пожар, жертва
 
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