Полицейские Харьковщины задержали автомастера за угон ремонтируемой «Skoda»

24-летний житель города Южное незаконно завладел чужой машиной и попал на ней в дорожно-транспортное происшествие.
Информация об исчезновении автомобиля «Skoda» поступила в Харьковский отдел полиции от жителя поселка Березовка Харьковского района.
В ходе досудебного расследования выяснилось, что три дня назад пострадавший оставил злоумышленнику автомобиль с ключами для проведения работ по установке газового оборудования. Мужчина решил покататься по улицам Харькова. Не справившись с управлением, злоумышленник совершил наезд на препятствие и был остановлен патрульными полицейскими.
Следователем Харьковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания старых дел. Можно браться за воплощение списка «предновогодних» дел.
В понедельник, 17 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом утром установится пасмурная погода с прояснениями ближе к полудню.
День работника государственной исполнительной службы Украины — профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года
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