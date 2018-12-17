Главная Новости Криминал и происшествия Полицейские Харьковщины задержали автомастера за угон ремонтируемой «Skoda»
17.12.2018  11:58   

Полицейские Харьковщины задержали автомастера за угон ремонтируемой «Skoda»

24-летний житель города Южное незаконно завладел чужой машиной и попал на ней в дорожно-транспортное происшествие.


// facebook

Информация об исчезновении автомобиля «Skoda» поступила в Харьковский отдел полиции от жителя поселка Березовка Харьковского района.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что три дня назад пострадавший оставил злоумышленнику автомобиль с ключами для проведения работ по установке газового оборудования. Мужчина решил покататься по улицам Харькова. Не справившись с управлением, злоумышленник совершил наезд на препятствие и был остановлен патрульными полицейскими.

Следователем Харьковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  криминал, расследование, харьков, угон, авто, ремонт
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.12 Криминал и происшествия Сельский «Отелло» проведет остаток жизни за решеткой 17.12 Криминал и происшествия В Балаклейском районе женщина отдала телефонному-мошеннику 4000 гривен 16.12 Криминал и происшествия Харьковский таможенник «забыл» о покупке квартиры – Киевский районный суд напомнил
 
 

Видео

Харьковский горсовет продолжает защищать права предпринимателей рынка Барабашово
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 