17.12.2018 11:58

Полицейские Харьковщины задержали автомастера за угон ремонтируемой «Skoda»

24-летний житель города Южное незаконно завладел чужой машиной и попал на ней в дорожно-транспортное происшествие.



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Информация об исчезновении автомобиля «Skoda» поступила в Харьковский отдел полиции от жителя поселка Березовка Харьковского района.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что три дня назад пострадавший оставил злоумышленнику автомобиль с ключами для проведения работ по установке газового оборудования. Мужчина решил покататься по улицам Харькова. Не справившись с управлением, злоумышленник совершил наезд на препятствие и был остановлен патрульными полицейскими.

Следователем Харьковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.